Россия уже потеряла в Украине больше солдат, чем во второй чеченской войне

За 120 часов полномасштабного нападения России на Украину оккупанты уже потеряли больше своих военных, чем за 3 года второй российско-чеченской войны.

Российские захватчики привыкли воевать количеством, поэтому и теперь путинская власть без угрызений совести посылает тысячи своих солдат на верную смерть.

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"Генералитет России не считает личный состав, повторяя риторику другого диктатора Сталина: "Ничего, бабы новых нарожают", – отмечают в Нацгвардии.

А рожать придется, ведь за 5 дней войны против Украины оккупанты потеряли уже 5 730 солдат и офицеров. Для сравнения: во второй чеченской войне, которая продолжлась в течение трех лет – с 1996 по 1999 годы – россияне потеряли 4 572 военных.

Российская армия терпит значительные потери в Украине / Фото НГУ

Нацгвардия объясняет: рашистская армия уже проиграла на поле боя. Именно из-за своей неспособности воевать захватчики бьют из крупнокалиберного оружия по жилым массивам. Под циничный обстрел россиян попали спальные районы Харькова, Киева, Одессы и других украинских городов и сел.

Всех российских оккупантов ожидает международный трибунал. Напомним, что Нюрнбергский процесс, на котором судили военных преступников после конца Второй мировой войны, продолжается до сих пор, поэтому сбежать или "пересидеть" этот суд невозможно – у него нет срока давности,

– подытожили нацгвардейцы.

Они также поблагодарили всех украинцев, которые восстали против захватчика и отстаивают каждый кусочек украинской земли. Нас не победить!

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