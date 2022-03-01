Російські загарбники звикли воювати кількістю, тож і тепер путінська влада без жодних докорів сумління посилає тисячі своїх солдатів на вірну смерть.

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"Генералітет Росії не рахує особовий склад, повторюючи риторику іншого диктатора Сталіна: "Ничего, бабы новых нарожают", – наголошують у Нацгвардії.

А народжувати доведеться, адже за 5 днів війни проти України окупанти втратили вже 5730 солдатів та офіцерів. Для порівняння: у другій чеченській війні, яка тривала протягом трьох років – з 1996-го по 1999-й – росіяни втратили 4572 військових.

Російська армія зазнає значних втрат в Україні / Фото НГУ

Нацгвардія пояснює: рашистська армія вже програла на полі бою. Саме через свою неспроможність воювати загарбники гатять із великокаліберної зброї по житлових масивах. Під цинічний обстріл росіян потрапили спальні райони Харкова, Києва, Одеси та інших українських міст та сіл.

На російських окупантів очікує міжнародний трибунал. Нагадаємо, що Нюрнберзький процес, на якому судили військових злочинців після кінця Другої світової війни, триває й досі, тому втекти чи "пересидіти" цей суд неможливо – він не має терміну давності,

– підсумували нацгвардійці.

Вони також подякували всім українцям, які повстали проти загарбника та відстоюють кожен клаптик української землі. Нас не перемогти!

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