Россия уже третий раз за день атаковала Харьков: в городе прогремел взрыв
Источник:Суспильное Харьков
Российские захватчики продолжают беспощадно обстреливать Харьков. Поздно вечером 8 октября в городе снова прогремели взрывы.
Так, очередной взрыв в Харькове прогремел около 22:44. Об этом сообщило Суспильное.
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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Что известно о взрыве в Харькове сегодня вечером
Журналисты отметили, вероятно, взрыв был за пределами города.
Заметим, что тревогу на Харьковщине объявили в 21:00. Воздушные силы предупредили об активности российской тактической авиации на Северо-Восточном направлении. Подчеркнули, что есть угроза применения агрессором авиационных средств поражения.
В 22:39 украинские военные сообщили, о вражеских пусках управляемых авиационных бомб в направлении Харьковщины. Уже через несколько минут уточнили.
КАБ курсом на Харьков!
– отметили Воздушные силы в 22:42.
По состоянию на 22:44 активность вражеской тактической авиации на Северо-Восточном направлении сохраняется. Еще есть угроза применения оккупантами авиационных средств поражения.