По меньшей мере 100 российских авиабомб упали на регионы России и временно оккупированные территории Украины в 2025 году. Также известно о падении 3 ракет врага.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на подсчеты независимых СМИ.

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Что известно о российских обстрелах своих территорий?

По данным журналистов, пока известно о по меньшей мере 100 авиабомб (93 ФАБы и 7 УМПБ) и три ракеты упавших с российских самолетов в России и на временно оккупированных территориях Украины с начала 2025 года. В 2024 году на эти территории упали по меньшей мере 165 авиабомб ФАБ.

Недавно стало известно о новых случаях таких событий. К примеру, 2 российские авиабомбы упали на оккупированной части Донецкой области Украины – возле жилого дома в Дебальцево и прямо возле детской школы-интерната в Ясиноватой. Бомбы не взорвались, их ликвидировали, никто не пострадал. Еще одна авиабомба упала в оккупированном селе Высокое на Запорожье.

Также 2 ФАБ упали в Белгородской области – ФАБ-250 на улице Победы в селе Богдановка в Новооскольском округе и ФАБ-500 в районе жилого дома на улице Калинина в селе Бершаково в Шебекинском районе. Пострадавших нет.

Обратите внимание! Для противодействия украинским ПВО российская армия начала оборудовать советские авиабомбы ФАБ комплексами УМПК. Такое обновление позволяет запускать бомбы прямо из России, однако из-за несовершенства системы авиабомбы не всегда долетают до цели и падают на российские территории. Местные власти пытаются скрывать такие факты.