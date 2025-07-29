Про це розповідає 24 Канал із посиланням на підрахунки незалежних ЗМІ.

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Що відомо про російські обстріли своїх територій?

За даними журналістів, наразі відомо про щонайменше 100 авіабомб (93 ФАБи й 7 УМПБ) і три ракети що впали з російських літаків у Росії та на тимчасово окупованих територіях України з початку 2025 року. У 2024 році на ці території впали щонайменше 165 авіабомб ФАБ.

Нещодавно стало відомо про нові випадки таких подій. До прикладу, 2 російські авіабомби впали на окупованій частині Донецької області України – біля житлового будинку в Дебальцевому і прямо біля дитячої школи-інтернату в Ясинуватій. Бомби не вибухнули, їх ліквідували, ніхто не постраждав. Ще одна авіабомба впала в окупованому селі Високе на Запоріжжі.

Також 2 ФАБ впали у Білгородській області – ФАБ-250 на вулиці Перемоги у селі Богданівка у Новооскольському окрузі та ФАБ-500 у районі житлового будинку на вулиці Калініна у селі Бершакове у Шебекінському районі. Постраждалих немає.

Зверніть увагу! Для протидії українським ППО російська армія почала обладнати радянські авіабомби ФАБ комплексами УМПК. Таке оновлення дозволяє запускати бомби прямо з Росії, проте через недосконалість системи авіабомби не завжди долітають до мети й падають на російські території. Місцева влада намагається приховувати такі факти.