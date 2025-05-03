Россия в 2025 году может понести рекордные потери в войне против Украины, – британская разведка

Разведка Минобороны Британии отметила тенденцию дальнейшего роста потерь оккупационных сил России в войне против Украины в 2025 году.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обзор британской разведки.

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Потери российской армии

Британская разведка проанализировала общие потери России с начала ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Так, потери врага составляют примерно 950 тысяч (погибших и раненых).

В течение первых четырех месяцев 2025 года Россия по оценкам, которые приводятся в обзоре разведки Великобритании, вероятно потеряла примерно 160 тысяч человек.

Если такие такие показатели потерь сохранятся до конца 2025 года, это будет самым дорогим годом войны для России с точки зрения потерь личного состава, что продолжает тенденцию к ежегодному росту потерь,

– говорится в обзоре.