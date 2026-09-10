Россия в очередной раз нанесла удар по Киеву: в одном из районов возник пожар

Россия ночью 10 сентября вновь нанесла удар по Киеву. В Голосеевском районе возник пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Что известно об атаке

Спасатели сообщили, что в Голосеевском районе в результате российского удара возник пожар в двухэтажном нежилом здании.

Пожарные ликвидировали возгорание.

К счастью, информации о пострадавших не поступало.

Последствия обстрела Киева / ГСЧС

Россия также продолжает атаковать Киевскую область.

Как сообщил председатель КОВА Ткаченко, за прошедшие сутки в области пострадали 3 человека.

Наибольшие повреждения зафиксированы в Фастовском и Бучанском районах.

Всего в области повреждено 32 объекта: 26 частных домов, 4 транспортных средства и 2 производственно-складских помещения.

В связи с постоянными российскими обстрелами в очередной раз призываем всех внимательно следить за изменением ситуации с безопасностью и своевременно реагировать на сигнал "Воздушная тревога!" Берегите себя!

– призвали в ГСЧС.

Напомним, что в результате вечерних атак в Киеве пострадали 17 человек. Среди них – двое детей. Шестеро раненых находятся в стационарах городских больниц.

Произошло падение БПЛА на открытой территории возле 16-этажного жилого дома, а в Деснянском районе возник пожар в автомобилях.

Впоследствии в Святошинском районе БПЛА упал недалеко от торгового центра на открытой территории в лесу.