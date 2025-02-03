Россия запустила "Шахеды": где сейчас вражеские дроны, какие области под угрозой удара
Российские захватчики не прекращают террор гражданского населения Украины. В ночь на 4 февраля оккупанты в очередной раз запустили ударные дроны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и во время воздушной тревоги находитесь в укрытии.
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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.
Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту Российские беспилотники с Сумщины курсом на Черниговщину и Полтавщину. На Харьковщине угроза применения врагом ударных беспилотников.
Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту
Российские беспилотники с Сумщины курсом на Черниговщину и Полтавщину.
На Харьковщине угроза применения врагом ударных беспилотников.