Россия запустила "Шахеды": где сейчас вражеские дроны, какие области под угрозой удара

Российские захватчики не прекращают террор гражданского населения Украины. В ночь на 4 февраля оккупанты в очередной раз запустили ударные дроны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и во время воздушной тревоги находитесь в укрытии.

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