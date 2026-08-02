Россия в течение нескольких часов непрерывно била Запорожье ракетами УАБ: есть погибший и пострадавшие

2 августа российские войска нанесли несколько ударов управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атак погиб как минимум один человек. Спасатели продолжают спасательные работы.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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Под вражеским огнем оказались частный сектор и жилые кварталы города. Первый удар пришелся на частную застройку. Первоначально сообщалось о пострадавших и возгорании. Впоследствии начальник Запорожской ОВ Иван Федоров сообщил, что один человек погиб, еще один находился под завалами. Спасателям удалось деблокировать пострадавшего и доставить его в больницу.

Россия ударила по частному сектору в Запорожье / Фото из телеграмм-канала Ивана Федорова

Позже российские войска повторно атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате второго удара повреждены многоэтажные жилые дома, автомобили и складские помещения. Сначала сообщалось о двух раненых, однако впоследствии количество пострадавших возросло.

Всего 11 человек получили ранения из-за российских обстрелов. По словам Ивана Федорова, состояние двух раненых женщин медики оценивают как среднюю тяжесть. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Позже глава ОВА добавил, что из-за вражеской атаки повреждены складские помещения. По предварительным данным, ранения получил один человек.



Повреждение многоэтажного дома в результате российского удара по Запорожью / Фото из телеграмм-канала Ивана Федорова

Во время атаки в Запорожье несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы повторного применения управляемых авиабомб. На местах ударов работают спасатели, медики, стражи порядка и другие экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрелов и обследуют поврежденные здания.

Напомним, российские войска утром 2 августа атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Под удар попал один из жилых районов города. В результате атаки ранения получила 68-летняя женщина, ей оказывают медицинскую помощь.

Россия активно внедряет новые тактики, чтобы терроризировать мирное население. В частности, оккупанты изменили тактику применения дронов на Запорожском направлении. Теперь беспилотники поднимают на высоту 3-4 километров, после чего они стремительно пикируют на жилые районы, чтобы усложнить их перехват.

По словам украинских военных, главная цель таких атак – нанести ущерб гражданской инфраструктуре и запугать население. В то же время защитники уже адаптировались к новой тактике и научились сбивать вражеские БПЛА на большой высоте.