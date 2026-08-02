Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Що відомо про наслідки російського терору у Запоріжжі?

Під ворожим вогнем опинилися приватний сектор та житлові квартали міста. Перший удар припав на приватну забудову. Спочатку повідомлялося про постраждалих і загоряння. Згодом начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що одна людина загинула, ще одна перебувала під завалами. Рятувальникам вдалося деблокувати постраждалого та доправити його до лікарні.

Росія вдарила по приватному сектору у Запоріжжі / Фото з телеграм-каналу Івана Федорова

Пізніше російські війська повторно атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок другого удару пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, автомобілі та складські приміщення. Спочатку повідомлялося про двох поранених, однак згодом кількість постраждалих зросла.

Всього 11 осіб отримали поранення через російський обстріл. За словами Івана Федорова, стан двох поранених жінок медики оцінюють як середньої тяжкості. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.



Пошкодження багатоповерхового будинку внаслідок російського удару по Запоріжжю / Фото з телеграм-каналу Івана Федорова

Під час атаки в Запоріжжі кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу повторного застосування керованих авіабомб. На місцях ударів працюють рятувальники, медики, правоохоронці та інші екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілів і обстежують пошкоджені будівлі.

Нагадаємо, російські війська зранку 2 серпня атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Під удар потрапив один із житлових районів міста. Внаслідок атаки поранення дістала 68-річна жінка, їй надають медичну допомогу.