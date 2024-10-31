Россия вербует гражданских украинцев с оккупированных территорий в свои ряды, – источники

Гражданским на временно оккупированных территориях приходят сообщения с призывом присоединяться к вражескому войску. Россия, очевидно, уже не знает, как мотивировать своих граждан идти на гибель. Поэтому принялась вербовать наших граждан.

Об этом 24 Каналу сообщили источники. В частности, мы получили скриншот подобных смс-сообщений, которые рассылает враг.

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В этих сообщениях Россия призывает украинцев присоединяться к вражескому войску и предлагает службу по контракту. При этом пунктами отбора указывают город Геническ Херсонской области.

Россия вербует украинцев на оккупированных территориях

Более того, враг пытается "мотивировать" выплатами. Предлагают и статус ветерана боевых действий, и социальные льготы, и гарантии.

"Денежное вознаграждение от 210 тысяч рублей, единовременная выплата 800 тысяч рублей", – говорится в сообщении.



Украинцы на оккупированных территориях получают смс от врага / Скриншот предоставлен 24 Каналу

Однако россияне не вспоминают о колоссальных потерях, которые несет их войско в войне против Украины. Так, по состоянию на 31 октябрь Силы обороны ликвидировали почти 650 тысяч оккупантов, и их количество ежедневно продолжает расти. Поэтому неудивительно, что враг всеми силами пытается компенсировать потери, привлекая северокорейские войска и пытаясь вербовать украинских граждан.