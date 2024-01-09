Как в Мариуполе проходит милитаризация: Андрющенко рассказал, что придумали россияне

В Мариупольских больницах оккупанты начали размещать плакаты, призывающие вступать в подразделение "Каскад". Таким образом, Россия пытается завербовать украинцев на оккупированных территориях на войну против своего государства.

Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что в вербовке украинцев оккупантам помогает их лояльная к новоприбывшим россиянам политика по трудоустройству в городе.

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Россия пытается вербовать мариупольцев

Часто для инициатив россиян на оккупированных территориях трудно найти какие-либо логические обоснования. Впрочем, в случае с рекламой в больницах стоит обратить внимание на то, что в основном в мариупольские больницы обращаются именно украинцы.

По сообщениям СМИ, за полтора года оккупации Россия переселила в Мариуполь десятки тысяч граждан. Впрочем, по наблюдению Андрющенко, эти мигранты не очень часто наведываются в больницы, или их лечат отдельно.

"В общем в общественных и всяких муниципальных учреждениях такой рекламы куча. И на самом деле она работает, потому что в Мариуполе остается прослойка абсолютно маргинализованного пророссийского населения, где-то 10 – 15%, имеющих там устойчивые пророссийские взгляды. Из них где-то половина это мужчины, и они идут в (российскую – 24 Канал) армию, ведясь на эти контракты, потому что там предлагают достаточно большие деньги", – отметил советник городского головы.

В то же время, предлагая мариупольцам десятки тысяч рублей, оккупанты, конечно же, не сообщают местным о том, что их ждет. А потом оказывается, что вместо ожидаемой работы в тылу этих людей отправляют под Авдеевку, Марьинку или Угледар, откуда они часто не возвращаются.

Таких историй полно, и люди из Мариуполя уже даже оказывались в украинском плену. Их не так много, но она (русская вербовка – 24 Канал) так работает. Таким образом (оккупанты – 24 Канал) зачистили Мариуполь от маргинализованной ультрапророссийской молодежи. Это тянется еще со времен "Вагнера": они туда пошли, и уже в большом количестве вернулись домой в пакетах,

– рассказал Андрющенко.

Определенные успехи российской вербовки в Мариуполе можно объяснить тем, что в самом городе Россия искусственно держит высокий уровень зарплат, из-за чего сюда приезжает работать немало людей из России. Именно им дают приоритет в трудоустройстве, а работы коренным мариупольцам не остается. Соответственно, эта ситуация также толкает граждан Украины к вступлению в подразделения оккупантов.

Что еще происходит на оккупированных территориях