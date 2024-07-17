Для слежки и диверсий: как Россия пыталась вербовать молодежь в Польше и странах Балтии

Сеть российских диверсантов действует во всей Центральной Европе и странах Балтии, и становится все более активной. Завербованные через телеграмм-каналы агенты пытаются рассеяться в разных странах.

Они совершают диверсии и следят за важными объектами. Такой информацией с 24 Каналом поделилась журналистка NGL.media Екатерина Родак, заметив, что среди завербованных обнаруживают немало украинцев.

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С чего все началось

Все началось с официального сообщения польских спецслужб об обнаружении диверсионной группы, которая состояла из украинцев, белорусов и россиян. Они готовили серьезные диверсии, но их разоблачили еще до того, как случилась беда.

Журналисты NGL.media вместе с польскими коллегами из "Front story" решили следить за этой историей. Пришлось долго ждать, поскольку имена подозреваемых не разглашаются до того, как их официально не признают виновными.

Как только начали происходить суды, мы начали получать доступ к каким-то деталям этого дела,

– сказала Екатерина Родак.

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На что были направлены действия агентов

Большая часть дел касалась установки камер видеонаблюдения на каких-то важных объектах. К примеру, возле железнодорожных путей, аэропортов, поездов с оружием, которое западные партнеры передавали Украине.

Были и более мелкие действия, например рисование пророссийских граффити,

– отметила журналистка.

Однако истории с видеокамерами были самыми популярными. То есть определенные агенты покупали эти устройства, передавали другим, те еще кому-то и были отдельные люди, которые их устанавливали.

Планировалось, что таким образом россияне смогут вычислить когда и где доставляется вооруженная помощь Украине. Затем, вероятно, стремились устроить подрывы, чтобы исключить попадание вооружения в ряды Сил обороны.

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Какого возраста были злоумышленники

Фигурантами оказались молодые люди – несовершеннолетние, подростки и люди до 25 лет. Они просто зарабатывали быстрые и довольно неплохие деньги за несложные задачи. Им платили в долларах и криптовалюте.

Стоило, видимо, думать, прежде чем соглашаться на такие вещи. Они не могли не знать, что сотрудничают с Россией. Более того, при таких условиях, которые есть сейчас. Это уголовное и моральное преступление. Как по мне, основной целью было быстро заработать, несмотря ни на что,

– подчеркнула Родак.

Насколько большой оказалась сеть

По словам журналистки, говорится о десятках людей в одной сети, которая имела конечную цель. Сети довольно разветвленные и многоступенчатые. Это связано с тем, чтобы на мощных и основных кураторов было сложнее выйти.

В одном из дел до сих пор не удалось идентифицировать "голову". Он передавал задания знакомым, которых искал. Все шло по ступенькам до самых мелких агентов. Это помогало оставаться в тени и быть незамеченным.