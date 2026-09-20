Российское военное руководство наладило организованную схему поставки наемников с Ближнего Востока. На этот раз ряды оккупационной армии пополнят десятки завербованных граждан Йемена.

По данным Службы внешней разведки Украины, Москва уже готовится отправить на фронт не менее 27 йеменцев.

Как Россия ищет "пушечное мясо"?

К вербовке этих людей непосредственно причастны официальные российские структуры. Это в очередной раз доказывает, что привлечение иностранцев носит не единичный, а системный характер.

Страна-агрессорка вербует йеменцев к участию в войне против Украины: смотрите фото

Системная вербовка граждан других государств напрямую связана с огромными потерями оккупантов на поле боя. Как уже сообщалось на нашем сайте, государство-агрессор уже привлекло более 28 тысяч иностранцев.

Мы работаем над тем, чтобы это остановить, передавая информацию соответствующим службам безопасности и разведки,

– отметил генерал-лейтенант.

Ежемесячные потери врага существенно превышают темпы внутренней мобилизации, поэтому Кремль вынужден искать людские ресурсы за рубежом.

Помимо выходцев из арабских и африканских стран, Москва активно использует военных из Северной Кореи.

Напомним, ранее мы писали, что Пхеньян отправил в Россию до 50 тысяч своих солдат. Иностранные контингенты проходят подготовку и получают реальный боевой опыт непосредственно в условиях современной войны.

В то же время внутри самой России нарастает демографический кризис и паника из-за возможной новой волны призыва. Граждане страны-агрессора массово готовятся к бегству за границу, опасаясь отправки на фронт.