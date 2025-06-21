Россия массово вербует трудовых мигрантов из Центральной Азии для войны против Украины, – ГУР

Россия начала активно вербовать трудовых мигрантов из Центральной Азии для участия в войне против Украины. Их заманивают обещаниями "быстрого заработка", а затем отправляют на самые опасные участки фронта.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины.

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Что известно о трудовых мигрантах в рядах российской армии

В первую очередь россияне вербуют трудовых мигрантов, которые приезжают в Россию в поисках заработка. Представители оккупационных войск вводят их в заблуждение, обещая им "быстрый заработок" по краткосрочным контрактам.

По информации ГУР, большинство таких "добровольцев" погибает в боях. Среди последних ликвидированных наемников – граждане Узбекистана и Таджикистана: Умаров Сирожиддин Сабирджанович и Холбувозода Мухаммад Файзулло, оба 1984 года рождения.

Трудовые мигранты, которых завербовала Россия / Фото ГУР

В разведке также отметили, что из мобилизованных мигрантов формируют отдельные боевые подразделения, которые в основном отправляют на наиболее опасные участки фронта.

"Даже в случае выживания после службы на фронте такие комбатанты не могут вернуться к нормальной жизни: в странах происхождения их ждет уголовное преследование за участие в вооруженных формированиях иностранного государства с перспективой долгосрочного заключения", – отметили в ГУР.

Напомним, недавно в ГУР также обнародовали доказательства каннибализма в российской армии. В радиоперехвате можно услышать, что военнослужащий с позывным "Фома" был съеден "собратом".