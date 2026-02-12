Деньги за измену: россияне пытаются завербовать украинцев для регистрации Starlink
- Российские спецслужбы пытаются завербовать украинцев для регистрации терминалов Starlink, используя их для атак на украинские города.
- СБУ отмечает, что такое сотрудничество является государственной изменой и наказывается пожизненным заключением с конфискацией имущества.
Служба безопасности Украины предупреждает о попытках российских спецслужб завербовать украинцев для незаконной регистрации терминалов Starlink, которые используют оккупанты, в частности для атак на украинские города. За такое сотрудничество предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до пожизненного заключения.
Враг не теряет возможности найти способ, чтобы и в дальнейшем использовать Starlink. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
О чем предостерегают в СБУ?
По данным СБУ, из-за блокировки российских терминалов вдоль линии фронта враг пытается восстановить канал связи, привлекая украинских граждан за деньги. В частности, оккупанты предлагают регистрировать оборудование в ЦНАПах или маскируются под украинских военных, которые якобы не могут самостоятельно оформить Starlink.
В СБУ отмечают, что такие действия квалифицируются как государственная измена в условиях военного положения и наказываются пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.
Если вы сталкивались с указанными преступлениями или были их свидетелями – срочно сообщите об этом СБУ:
- Чат-бот "Спали "ФСБшника"
- Телефон: 0 800 501 482
- Email: callcenter@ssu.gov.ua
В спецслужбе отмечают, что если кто-то сознательно помогает врагу, он становится соучастником его преступлений и помогает убивать украинских военных и мирных людей. Такие лица будут найдены и наказаны в соответствии с законом.
Что означает для россиян блокировка Starlink?
Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что отключение Starlink привело к проблемам россиян с управлением дронами, что может повлиять на их атаки на Украину. Россия, вероятно, перейдет к стратегии массовых запусков беспилотников для истощения украинской ПВО.
Враг угрожает семьям украинских военнопленных с требованиями регистрировать терминалы Starlink, которые могут быть использованы против Украины. Украинцев призывают сообщать о таких случаях в Координационный штаб и правоохранительные органы, чтобы избежать правовых последствий.
Военнослужащий, политолог Кирилл Сазонов, заметил для 24 Канала, что потеря доступа к Starlink на фронте стала серьезной проблемой для российских войск, усложняя корректировку военных действий. Российские войска пытаются решить проблему другими альтернативами, но это не будет эффективно.