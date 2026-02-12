Деньги за измену: россияне пытаются завербовать украинцев для регистрации Starlink

Служба безопасности Украины предупреждает о попытках российских спецслужб завербовать украинцев для незаконной регистрации терминалов Starlink, которые используют оккупанты, в частности для атак на украинские города. За такое сотрудничество предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до пожизненного заключения.

Враг не теряет возможности найти способ, чтобы и в дальнейшем использовать Starlink. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

О чем предостерегают в СБУ?

По данным СБУ, из-за блокировки российских терминалов вдоль линии фронта враг пытается восстановить канал связи, привлекая украинских граждан за деньги. В частности, оккупанты предлагают регистрировать оборудование в ЦНАПах или маскируются под украинских военных, которые якобы не могут самостоятельно оформить Starlink.

В СБУ отмечают, что такие действия квалифицируются как государственная измена в условиях военного положения и наказываются пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Если вы сталкивались с указанными преступлениями или были их свидетелями – срочно сообщите об этом СБУ:

Чат-бот "Спали "ФСБшника"

Телефон: 0 800 501 482

Email: callcenter@ssu.gov.ua

В спецслужбе отмечают, что если кто-то сознательно помогает врагу, он становится соучастником его преступлений и помогает убивать украинских военных и мирных людей. Такие лица будут найдены и наказаны в соответствии с законом.

Что означает для россиян блокировка Starlink?