Сгорают на фронте, – военный эксперт объяснил, как россия использует бывших заключенных

Бояться пополнения российской армии не стоит. Она уже показала все, на что способна.

Россия продемонстрировала всех специалистов, которые могли воевать, летать, стрелять. Мы их почти уничтожили. Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан.

Важно знать Могут бежать или перейти на украинскую сторону, – правозащитник о мобилизации зэков в россии

Сейчас остается российское стадо, которое собирают всевозможными методами – где-то принудительными, где-то меркантильными. Среди заключенных – поощрение в виде выхода на свободу,

– сказал он.

Везут очередное "пушечное мясо"

Основная задача "зеков" – выполнение штурмовых задач, задач по разминированию и т.д. Свитан отмечает, что эти военные – абсолютно неподготовленные.

Они сгорают на фронте. В последнее время на штурм идут солдаты в рядах разных ПВК, они не научены воевать. Вместо того чтобы использовать складки местности, они идут чуть ли не в полный рост, попадают под наши пулеметы, артиллерию,

– замечает полковник запаса.

Военный эксперт убежден, что большой угрозы для украинских войск нет. Значительно проблематичнее было бы, если бы россиянам помогали настоящие профи.

"Но их уже не осталось среди тех, кто хотел воевать. А оставшиеся воевать не хотят и вряд ли попадут на эту войну", – подытожил он.

Против нас воюют не военные, а убийцы и мародеры

В россии проблемы с мобилизацией и личным составом, поэтому на войну в Украине приглашают наемников из ПВК и обычных заключенных. Так, в Донецкой области ВСУ взяли в плен российского оккупанта, который приговорен к 9 годам лишения свободы.

Государство-агрессор не умеет воевать качественно, может только количественно. Россияне всегда делают ставку на штрафбаты или зеков, которые не умеют и не хотят воевать.

Кремлевский диктатор владимир путин наградил очередного российского бойца. Отличие получил иван непаратов, который убил 5 человек и вместо тюрьмы пошел на войну.

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