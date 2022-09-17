Росія продемонструвала усіх фахівців, які могли воювати, літати, стріляти. Ми їх майже знищили. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан.

Важливо знати Можуть втекти чи перейти на українську сторону, – правозахисник про мобілізацію зеків в росії

Зараз залишається російське стадо, яке збирають всілякими методами – десь примусовими, десь меркантильними. Серед ув'язнених – заохоченням у вигляді виходу на свободу,

– сказав він.

Везуть чергове "гарматне м'ясо"

Основне завдання "зеків" – виконання штурмових завдання, завдань з розмінування тощо. Світан наголошує, що ці військові – абсолютно непідготовлені.

Вони згорають на фронті. Останнім часом на штурм йдуть солдати у лавах різних ПВК, вони не навчені воювати. Замість того, щоб використовувати складки місцевості, вони йдуть ледь не в повний зріст, потрапляють під наші кулемети, артилерію,

– зауважує полковник запасу.

Військовий експерт переконаний, що великої загрози для українських військ немає. Значно проблематичніше було б, якби росіянам допомагали справжні профі.

"Але їх вже не залишилося серед тих, хто хотів воювати. А ті, які залишилися, воювати не хочуть і навряд чи потраплять на цю війну", – підсумував він.

Проти нас воюють не військові, а вбивці та мародери

В росії проблеми з мобілізацією та особовим складом, тому на війну в Україні запрошують найманців з ПВК та звичайнісіньких в'язнів. Так, на Донеччині ЗСУ взяли у полон російського окупанта, який засуджений до 9 років позбавлення волі.

Держава-агресорка не вміє воювати якісно, може лише кількісно. Росіяни завжди роблять ставку на штрафбати або зеків, які не вміють і не хочуть воювати.

Кремлівський диктатор владімір путін нагородив чергового російського бійця. Відзнаку отримав іван нєпаратов, який вбив 5 людей і замість в'язниці пішов на війну.

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