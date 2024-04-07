Помилованные заключенные за службу в Украине возвращаются в Россию, чтобы снова убивать, – NYT

Кремль активно осуществляет вербовку российских заключенных на войну в Украине, помиловав за преступления, которые те совершали. Однако после того, как бывшие заключенные возвращаются на родину, то начинают совершать новые преступления.

Журналисты The New York Times собрали истории несколько таких российских заключенных, чтобы показать насколько подобное явление является массовым. По словам авторов материала, ситуация сейчас с подобными инцидентами является трагической.

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Истории экс-узников России, совершивших новые преступления после приезда с войны

Виктор Саввинов уже неоднократно попадал в тюрьму за различные преступления, включая ограбление, угон автомобиля и разбойное нападение, когда в 2020 году во время ссоры он убил собутыльника, ударив ее четырьмя ножами в грудную клетку.

Суд в сибирском регионе России Якутия приговорил его к 11 годам колонии строгого режима. Поэтому когда вербовщики из ЧВК "Вагнера" предложили ему свободу и жизнь с чистого листа, если он отправится воевать в Украину, Саввинов воспользовался этой возможностью.

К февралю 2024 года Саввинов отслужил и вернулся в родное село Кутана. В том месяце, как рассказали его односельчане, на день защитников отечества, он пьяный бродил по заснеженным улицам, громко сетуя, что селяне проявляют к нему недостаточное уважение как к ветерану. Следующей ночью он убил двух из них, согласно отчету правоохранительных органов, ударив приятеля по рюмке металлическим ломом, прежде чем убить свою собственную тетю, которая жила по соседству, ударив ее топором по голове, а затем подпалив деревянный дом.

Подобный опыт поразил другие города и поселки. В Чите, вблизи границы с Монголией, в марте российского "ветерана" приговорили к 14 годам заключения за то, что он голыми руками задушил до смерти 22-летнюю секс-работницу. В 2020 году его приговорили к 14 годам за то, что он задушил и расчленил 18-летнюю девушку.

В сибирском городе Новосибирск бывший наемник ЧВК "Вагнера", отсидевший 15 лет по обвинениям в кражах и мошенничестве, был приговорен в феврале 2024 года к 17 годам за изнасилование двух школьниц в возрасте 10 и 12 лет.

В апреле 2023 года в Ростове-на-Дону 34-летний Сергей Руденко, которого приговорили к 10 годам лишения свободы за то, что он задушил ремнем свою девушку, после приезда из Украины поехал искать квартиру. После ссоры с агентом по недвижимости относительно предложенной арендной платы он задушил ее тканевым шнуром, а затем ударил ее ножом в шею. Районный суд приговорил господина Руденко к более чем 11 годам лишения свободы.

Кремль усилил вербовку заключенных на войну в Украину

Российский президент Владимир Путин 23 марта подписал новый закон, который должен был формализовать вербовку заключенных на войну в Украину. Документ установил длинный список соответствующих преступлений, которые были прямо добавлены в уголовный кодекс России, включая убийства, ограбления и некоторые изнасилования.

Преступления, которые не добавили в закон, включают терроризм, шпионаж или государственную измену, а также некоторые сексуальные преступления с участием несовершеннолетних.

Частная военная компания "Вагнера" начала вербовать осужденных в августе 2022 года, пообещав президентское помилование в обмен на подписание шестимесячного контракта. До роспуска в 2023 году после неудачного мятежа против Кремля группа заявила, что завербовала более 50 000 заключенных.

По словам Ольги Романовой, главы неправительственной организации "Россия за решеткой", которая занимается вопросами заключенных, многие из этих мужчин погибли, некоторые все еще воюют, а примерно 15 000 бывших осужденных вернулись домой.

Преступления, совершенные ветеранами, то ли из группы Вагнера, или с другой стороны, часто остаются незамеченными. Национальные СМИ упоминали лишь о нескольких громких случаях.

Эксперты говорят, что многие из заключенных возвращаются в свои общины с определенным высокомерием. Они рассматривают свою службу как реабилитацию, и обычно имеют деньги, чтобы продолжать жить дальше.

Среди помилованных после совершения особо ужасных преступлений и службы в Украине есть: серийный убийца с Сахалина, известный каннибализмом, член сатанистской секты, осужденный за ритуальные убийства, и мужчина, который убил свою бывшую девушку, жестоко пытая ее часами.

Сам Путин преуменьшил тему совершения помилованными осужденными новых преступлений. Хотя родственники жертв и другие местные жители часто активно критикуют освобождение преступников.