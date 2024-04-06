Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что на самом деле нельзя заметить мобилизации российского общества после теракта. Если оно и мобилизовалось, то только на определенных патриотических телеграмм-каналах, которые отрабатывают официальную версию Кремля, что за терактом якобы стоит Украина.
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Еле восстанавливают потери
В то же время западные спецслужбы подтверждают, что стрельбу в "Крокус Сити Холле" осуществила ИГИЛ, а именно ее ячейка ИГИЛ-Хорасан.
Владимир Путин также с этим согласился. Он сказал, что ИГИЛ были исполнителями, а "организатором" якобы Украина. Поскольку он это озвучил, то назад пойти не может и продолжает повторять то же самое,
– объяснил экс-сотрудник КГБ.
Что касается увеличения тех, кто желает подписать контракт с минобороны России, то согласно статистическим данным, к которым имеют доступ специализированные издания, наоборот уменьшается наплыв россиян в армию.
Если раньше набирали 1500 в день, то сейчас этот показатель снизился до 1000. Это количество мобилизованных позволяет едва российской армии восстанавливать потери, которые она несет в Украине,
– объяснил Жирнов.
В то же время тех, кого сейчас взяли в ряды российской армии, появятся на фронте через несколько месяцев, потому что их нужно экипировать, подготовить, чему-то научить, перебросить на фронт.
Поэтому это больше пропагандистские нарративы, считает экс-работник КГБ, которые нужны Кремлю. Они распространяются через пропагандистские телеграм-каналы – за это им платят деньги. Однако они не напишут правду о том, что жены российских мобилизованных требуют вернуть их мужей домой и устраивают по этому поводу протесты.
"Если Россия может набирать 1500 мобилизованных в день, почему не происходит ротация тех, кто воюет? На самом деле легко доказывается то, что нарративы кремлевских пропагандистовв – это ложь", – резюмировал Сергей Жирнов.
Мобилизация в России: что известно
- После теракта в "Крокус Сити Холле" минобороны России сообщило 3 апреля, что якобы увеличилась численность тех, кто хочет пойти на фронт в Украине на контрактной основе.
- Якобы в течение 10 дней изъявили желание подписать контракты на военную службу 16 тысяч россиян. Также большинство из них будто бы назвали мотивом заключения контракта "месть" за жертв в "Крокусе Сити Холле".
- В то же время советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк настаивает на том, что эта информация является пропагандой. На самом деле у россиян есть только две мотивации подписать контракт с минобороны: возможности получить деньги и безнаказанно убивать, насиловать.
- Подоляк добавил, что в России, несмотря на безумное давление пропаганды, есть сомнения относительно хотя бы отдаленной причастности Украины к теракту под Москвой.