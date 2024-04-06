Експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що насправді не можна помітити мобілізації російського суспільства після теракту. Якщо воно і мобілізувалось, то лише на певних патріотичних телеграм-каналах, які відробляють офіційну версію Кремля, що за терактом нібито стоїть Україна.

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Ледве відновлюють втрати

Водночас західні спецслужби підтверджують, що стрілянину в "Крокус Сіті Холі" здійснила ІДІЛ, а саме її осередок ІДІЛ-Хорасан.

Владімір Путін також з цим погодився. Він сказав, що ІДІЛ були виконавцями, а "організатором" буцімто Україна. Оскільки він це озвучив, то назад піти не може і продовжує повторювати те й саме,

– пояснив експрацівник КДБ.

Щодо збільшення тих, хто бажає підписати контракт з міноборони Росії, то відповідно до статистичних даних, до яких мають доступ спеціалізовані видання, навпаки зменшується наплив росіян в армію.

Якщо раніше набирали 1500 на день, то зараз цей показник знизився до 1000. Ця кількість мобілізованих дозволяє ледве російській армії відновлювати втрати, які вона зазнає в Україні,

– пояснив Жирнов.

Важливо! За інформацією Генштабу ЗСУ, окупанти щодня втрачають 800 – 1200 одиниць особового складу. Зокрема, за останню добу (станом на ранок 6 квітня) було ліквідовано 790 російських загарбників.

Водночас тих, кого зараз взяли до лав російської армії, з'являться на фронті за кілька місяців, тому що їх потрібно екіпірувати, підготувати, чомусь навчити, перекинути на фронт.

Тому це більше пропагандистські наративи, вважає експрацівник КДБ, які потрібні Кремлю. Вони поширюються через пропагандистські телеграм-канали – за це їм платять гроші. Однак вони не напишуть правду про те, що дружини російських мобілізованих вимагають повернути їхніх чоловіків додому і влаштовують з цього приводу протести.

"Якщо Росія може набирати 1500 мобілізованих на день, чому не відбувається ротація тих, хто воює? Насправді легко довести те, що наративи кремлівських пропагандистів – це брехня", – резюмував Сергій Жирнов.

Мобілізація в Росії: що відомо