Експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що насправді не можна помітити мобілізації російського суспільства після теракту. Якщо воно і мобілізувалось, то лише на певних патріотичних телеграм-каналах, які відробляють офіційну версію Кремля, що за терактом нібито стоїть Україна.
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Ледве відновлюють втрати
Водночас західні спецслужби підтверджують, що стрілянину в "Крокус Сіті Холі" здійснила ІДІЛ, а саме її осередок ІДІЛ-Хорасан.
Владімір Путін також з цим погодився. Він сказав, що ІДІЛ були виконавцями, а "організатором" буцімто Україна. Оскільки він це озвучив, то назад піти не може і продовжує повторювати те й саме,
– пояснив експрацівник КДБ.
Щодо збільшення тих, хто бажає підписати контракт з міноборони Росії, то відповідно до статистичних даних, до яких мають доступ спеціалізовані видання, навпаки зменшується наплив росіян в армію.
Якщо раніше набирали 1500 на день, то зараз цей показник знизився до 1000. Ця кількість мобілізованих дозволяє ледве російській армії відновлювати втрати, які вона зазнає в Україні,
– пояснив Жирнов.
Водночас тих, кого зараз взяли до лав російської армії, з'являться на фронті за кілька місяців, тому що їх потрібно екіпірувати, підготувати, чомусь навчити, перекинути на фронт.
Тому це більше пропагандистські наративи, вважає експрацівник КДБ, які потрібні Кремлю. Вони поширюються через пропагандистські телеграм-канали – за це їм платять гроші. Однак вони не напишуть правду про те, що дружини російських мобілізованих вимагають повернути їхніх чоловіків додому і влаштовують з цього приводу протести.
"Якщо Росія може набирати 1500 мобілізованих на день, чому не відбувається ротація тих, хто воює? Насправді легко довести те, що наративи кремлівських пропагандистів – це брехня", – резюмував Сергій Жирнов.
Мобілізація в Росії: що відомо
- Після теракту в "Крокус Сіті Холі" міноборони Росії повідомило 3 квітня, що буцімто збільшилась чисельність тих, хто хоче піти на фронт в Україні на контрактній основі.
- Нібито впродовж 10 днів виявили бажання підписати контракти на військову службу 16 тисяч росіян. Також більшість з них нібито назвали мотивом укладення контракту "помсту" за жертв у "Крокусі Сіті Холі".
- Водночас радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк наполягає на тому, що ця інформація є пропагандою. Насправді у росіян є тільки дві мотивації підписати контракт з міноборони: можливості отримати гроші та безкарно вбивати, ґвалтувати.
- Подоляк додав, що в Росії, попри шалений тиск пропаганди, є сумніви щодо хоча б віддаленої причетності України до теракту під Москвою.