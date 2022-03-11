Россия вернула в Европу войну, – главы государств и правительств ЕС
Источник:Европейский совет
Более недели назад Россия вернула войну в Европу, нарушив международное право и взорвав глобальную безопасность и стабильность.
Как заявили главы государств и правительств ЕС, это причиняет невыразимые страдания украинскому населению.
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Руководители стран-членов Евросоюза подчеркнули, что именно Россия и ее приспешница Беларусь несут полную ответственность за эту захватническую войну и будут привлечены к ответственности за свои преступления.
Мы приветствуем решение прокурора Международного уголовного суда открыть расследование,
– говорится в заявлении.
Главы государств и правительств ЕС требуют:
- немедленно обеспечить безопасность ядерных объектов Украины при содействии Международного агентства по атомной энергии,
- полного прекращения огня и вывода войск России с территории Украины,
- уважения территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ.
"Мы благодарим народ Украины за его мужество в защите своей страны и наших общих ценностей свободы и демократии. Мы стремимся оказать поддержку восстановлению демократической Украины, как только российское наступление прекратится", – подчеркнули в заявлении.
Также там добавили, что настроены еще больше усилить давление на Россию и Беларусь.
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