Россия вернула под контроль Суджу: карты DeepState и Генштаба

Оккупантам удалось отбить Суджу в Сил обороны. Вражеское наступление в Курской области продолжается.

В начале 2025 года ситуация для украинской группировки в Курской области начала резко ухудшаться из-за накопления сил врагом для наступательных действий и поражения нашей логистики. В начале марта оккупанты перешли в активное наступление на Суджу, передает 24 Канал.

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Суджа снова под россиянами

Российская армия по состоянию на 15 марта снова контролирует районный центр Курской области России, город Суджу и село Рубанщина в Суджанском районе.

Так, утром Генштаб опубликовал сводку с фронта и карты боевых действий. На одной из них, где изображена ситуация на Курском направлении, видно, что Суджа – вне контроля украинских войск.

Суджа оказалась под Россией / Фото Генштаб

За минувшие сутки на Курщине произошло 20 боестолковений.

По состоянию на 16:00 15 марта в Курской области с начала суток произошло 11 боеприкосновений, три из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 21 авиационный удар, сбросив 32 управляемых бомбы, также совершил 150 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

О захвате россиянами Суджи сообщили и в DeepState.

Где расположена Суджа: смотрите на карте

Напомним, что российское наступление в Курской области началось в ночь на 7 марта. Они сосредоточили усилия на огневом контроле дороги Сумы – Юнаковка – Суджа. 13 марта минобороны страны-агрессора отчиталось об "увольнении" Суджи.

13 марта Минобороны РФ официально объявило об увольнении нескольких населенных пунктов в Курской области, в том числе Суджи. Также россияне заявили, что украинские силы в Курской области якобы находятся в окружении. Эту информацию в Генштабе опровергли.

15 марта во время общения с журналистами Владимир Зеленский заявил о намерении оккупантов оцепить наши силы на украинской территории.