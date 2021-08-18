Россия вернула талибам бежавшую от насильственной женитьбы афганку
Источник:BBC
Семья афганцев сбежала из страны накануне захвата власти талибами. Беженцы попросили об убежище Россию, однако страна впоследствии их цинично депортировала.
Как Россия высылает афганцев в ад
За предоставлением убежища в Россию обратилась семья: пожилые родители, мужчина, женщина и 12-летняя девочка. Они бежали из Афганистана, потому что там талибы хотели принудительно выдать замуж их дочь М. Имя и фамилию не называют из соображений безопасности.
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По словам адвоката семьи Ольги Цейтлин, сначала афганцев поместили в центр временного содержания иностранцев. Однако Россия предоставила отказ в убежище за 1 день. Кстати, перед тем семья тщетно пыталась перебраться в Финляндию.
Афганцев обвинили в нарушении правил пребывания в приграничной зоне. В то же время в самом деле было много нарушений, в частности – право на перевод. По словам адвоката, депортация по этой статье – это самое тяжелое и необязательное наказание.
Защита доказывала суду, что в Афганистане для семьи будет опасно. Однако служители Фемиды заявили, что доказательств реальной опасности – нет.
Неизвестно, что случилось с женщиной
Перед депортацией семью разделили – женщин отправили отдельно от мужчин.
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Мы не знаем, что будет с женщинами. Они прилетели в Кабул накануне переворота без поддержки мужчин, а бежали от опасности принудительного брака для М.,
– рассказала Цейтлин.
Заметим, Россия также решила выдворить на родину афганцев, приехавших на Евро-2020.
Обратите внимание! Россия цинично высылает афганцев в то время, когда страны мира заявили, что готовы принять беженцев из Афганистана. Так, США пообещали предоставить убежище 30 тысячам человек, Великобритания уже приняла 3 тысячи человек и заявила, что готова принять еще.
Кроме того, несколько афганцев попросили о статусе беженца в Украине.
Женщинам в Афганистане опасно
- Талибы относятся к женщинам с особой жестокостью. Когда они впервые были у власти, то запрещали им работать, ездить в общественном транспорте вместе с мужчинами, смеяться, носить любую другую одежду, кроме бурки и паранджи, лечиться у медиков-мужчин и тому подобное.
- На этот раз террористы заявили, что якобы позволят женщинам работать и учиться в университетах. Однако СМИ писали о начале преследований женщин-активисток и насильственные браки.
- Известно, что 15 боевиков до смерти избили многодетную мать, которая отказалась готовить им еду, потому что не было из чего.