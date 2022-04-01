Россия, вероятно, сосредоточит основные усилия на наступлении с востока – Генштаб

1 апреля 2022 , 13:17
Читати новину українською

Источник:

Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Генеральный штаб ВСУ предоставил оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 12 часов 1 апреля 2022 года.

Согласно информации, группировка оккупационных войск осуществляет перегруппировку.

Важно  ВСУ освободили 15 населенных пунктов в Киевской области: среди них Демидов и Дымер

По мнению Генштаба ВСУ, предположительно, они сосредотачивают свои основные усилия, чтобы провести наступательную операцию в Восточной операционной зоне.

Кроме того, сообщается, что можно наблюдать частичное отведение подразделений оккупационных войск с Полесского и Северского направлений.

"В то же время, враг осуществляет подготовку к перемещению дополнительных подразделений (резервов) Восточного военного округа для ведения боевых действий на территории Украины",  –  отметили в Генштабе ВСУ.

Олег Жданов прокомментировал взрыв в Белгороде: смотрите видео

 

Автор: Марія Лелека