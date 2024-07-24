"Без них все не закончится": Жорин эмоционально отреагировал на отношение гражданских к войне

Часть украинцев не обращает внимания на сложную ситуацию на фронте и продвижение врага. Однако сейчас общество должно сплотиться, ведь победа Украины это дело не только военных.

Об этом в эфире 24 Канала сказал майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин. Он предположил, что влияет на изменение отношения гражданских к войне.

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Что не так с позицией гражданских

В то же время заместитель командира Третьей штурмовой бригады отметил, что состояние военных не изменилось за это время. Более того, оно только укрепилось, стало непоколебимым и понятным.

Настроениями гражданских легко жонглировать с помощью информационной работы. К сожалению, эту информационную работу широко развернул враг. Украинцы на все это ведутся,

– сказал Жорин.

По его словам, сегодня есть ощущение, что для гражданских уже не является большой проблемой, например, потеря населенных пунктов. Гражданские начинают воспринимать это просто как новости и ждут, когда все закончится, но есть плохая новость для тех, кто так думает, в том, что без них все не закончится.

"Если мы хотим победу, то надо, чтобы все были вовлечены и все над этим работали, и если Украина потерпит поражение, то так же поражение придет и к тем, кто не принимал никакого участия", – добавил майор ВСУ.