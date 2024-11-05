Протрамповский блогер признался, что Россия платила ему за публикацию фейков о выборах

Американский инфлюэнсер получил деньги от прокремлевского пропагандиста. Он опубликовал фальшивое видео с гаитянскими иммигрантами, желающими, мол, в обход закона дважды голосовать на выборах за Камалу Харрис.

Это был не единственный платеж, который он получил от российского агента для распространения контента накануне выборов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Как россияне платят за публикации фейков о выборах в США

Инфлюенсер, известный под псевдонимом AlphaFox78 в соцсети X, – американец из Массачусетса.

Он регулярно публиковал мемы в поддержку бывшего президента Дональда Трампа. Именно он первым разместил опровергнутое впоследствии видео, на котором иммигрант из Гаити якобы заявляет, что дважды проголосует за вице-президента Камалу Харрис в штате Джорджия.

Обратите внимание! Госсекретарь Джорджии заявил, что все детали видео являются фальшивыми: от актеров до идентификационных карточек. По его словам, видео создали россияне.

Мужчина сообщил, что Симеон Бойков, российский пропагандист, известный в сети как "AussieCossack", предложил ему 100 долларов за публикацию видео, и он согласился.

AlphaFox сообщил, что Бойков просил его не общаться с CNN и впоследствии заблокировал его в Telegram.

Кто такой агент Бойков

CNN выяснили, что Бойков является зарегистрированным иностранным агентом России в Австралии. Недавно он получил российское гражданство и сейчас ищет убежища в российском консульстве в Сиднее. СМИ отмечает, что связь Бойкова с AlphaFox является очередным доказательством попыток России вмешиваться в выборы США.

ФБР не комментировало выплаты, а МИД России и Австралии также оставили запросы CNN без ответа. Оба аккаунта, и Бойкова, и AlphaFox, часто распространяли нарративы, которые американская разведка считает частью российской сети дезинформации "Storm-1516".

AlphaFox также признал, что ему платили за публикации с критикой Камалы Харрис и её мужа, связывая их с музыкантом Шоном "Дидди" Комбсом, хотя впоследствии разведка США опровергла эту связь как часть российской кампании влияния.

AlphaFox предоставил CNN скриншоты, где он задает Бойкову вопрос о подлинности видео перед публикацией. Он оправдывается, что стал лишь орудием распространения дезинформации, но не имел целью обман.