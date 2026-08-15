В Военно-воздушных силах рассказали, как отработала ПВО.

Результаты работы ПВО

Ударные БПЛА типа Shahed (в том числе реактивные), "Гербера", баражирующие боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы типа "Пародия" летели со следующих направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, ВОТ Донецк.

По предварительным данным, по состоянию на 9:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 124 БПЛА на севере, юге и востоке страны.

Речь идет, в частности, о БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронах других типов, а также о 3 баражирующих боеприпасах "Бандероль".

Зафиксированы попадания в 16 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в одной точке.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!

– призвали в ПС.

Напомним, что этой ночью Россия убила 3-месячного младенца в Марганце в Днепропетровской области, еще 11 человек ранила. Удар БПЛА пришелся по многоэтажному дому.

Ночью от российских обстрелов пострадала и Запорожская область. Россияне вновь провели атаку на "Эпицентр" в Запорожье, а также на промышленное предприятие.