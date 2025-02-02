В своем сознании Путин воюет с Америкой, и считает, что побеждает, – Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин в своем сознании воюет с НАТО и Западом, а не с Украиной. И более того, он считает, что якобы побеждает в этой войне.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в интервью для Associated Press.

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Путин считает, что воюет с Западом

Президент Украины в интервью поделился мнением о том, как в России воспринимают войну. Так, по словам Зеленского, российский диктатор Путин считает, что воюет с НАТО и США, а не с Украиной. Подобными заявлениями военный преступник пытается показать, что Украина якобы не является суверенным объектом.

В своем сознании он (Владимир Путин – 24 Канал) воюет с Америкой – и считает, что побеждает. Но на поле боя, несмотря на все трудности, Украина не позволила ему победить,

– заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что Путину не надо побеждать Украину. Зеленский объяснил, что в случае, если мир пойдет на компромисс с российским диктатором и он останется безнаказанным, то это станет опасным сигналом, что агрессия работает, а Путин сможет буквально заявить о своей победе.

Зеленский убежден, что другие авторитарные лидеры могут увидеть, как Путину сойдет с рук уничтожение суверенитета другого государства. Поэтому, по словам президента, переговоры об Украине без Украины являются опасными.

В интервью Зеленский добавил, что Путин не хочет настоящих переговоров. По его словам, российский диктатор снова будет настаивать, что "ведет войну с Западом". Зеленский считает, что когда Трамп скажет ему о том, что Украина должна быть за столом переговоров, то российский диктатор снова будет искать оправдания.