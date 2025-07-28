Лавров пожаловался, что Россия якобы впервые самостоятельно воюет против всего Запада
- Сергей Лавров заявил, что Россия впервые за свою историю самостоятельно воюет против всего Запада.
- Министр также отметил, что во время Холодной войны между США и СССР было взаимное уважение, чего сейчас нет с Европой.
Министр иностранных дел России сделал новое заявление о войне. Теперь Сергей Лавров говорит, что его страна самостоятельно воюет против целого Запада.
Такое мнение он высказал на форуме в понедельник, 28 июля. Политика цитируют пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.
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Что Лавров говорит о войне?
По словам главы МИД, Россия не может "допускать слабости", ведь сейчас она впервые за свою историю единолично воюет против всего Запада. Якобы во время двух мировых войн у страны были союзники, а сейчас их на поле боя нет.
Дел у нас немало. Главное из этих дел – победить врага. Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада,
– заявил Лавров.
Более того, взаимное уважение между США и СССР якобы сохранялось во время Холодной войны, чего сейчас нет с Европой, которая "просто остервенела".
Напомним, накануне у представителя Кремля Дмитрия Пескова спросили, как будут выстраиваться отношения России и Украины после завершения войны. На что он ответил, что сейчас это лишь теоретический вопрос, ведь сначала надо выполнить все задачи "СВО" из-за отвержения дипломатии Киевом и Западом.