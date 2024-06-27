Жила-была себе страна, или как Россия вообразила себя центром вселенной

Жила-была себе страна. Не самая лучшая, но и не самая худшая. Не свободная, зато богатая.

С большим высокомерием жила эта страна – убеждена в своей исключительности, в избранности, в том, что путь у нее особый, духовность глубокая, душа красивая и непознанная.

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Страна думала, что мировое лидерство ей принадлежит по праву за большие территории, природные ресурсы и просто потому, что она сама так решила.

Годами зло укреплялось

Надо сказать, что у страны все шло по плану. Кого-то она запугала, кого-то купила, кого-то просто оккупировала. Кроме атомной бомбы и танковых армад, эта страна обладала такой нездоровой наглостью и презрением к общечеловеческим законам и принципам, что ссорится с ней было себе дороже.

И никто не ссорился. Тихо молчали в тряпочку, сжигая дешевый газ и покупая дешевую нефть.

От запаха крови хищник теряет голову. Дурак считает, что безнаказанное зло условно будет считаться добром. И потом платит за это сполна. Ни одно выгодное сотрудничество не оправдывает действия насильника и агрессора. Не наказав зло, вы его укрепляете и взращиваете.

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Мелкое мировое хулиганство сейчас сбивается в стаи, потому что "высоко духовным" негодяям не поломали руки сразу же, как они начали тянуть их к чужим территориям и ресурсам. Появился отмороженный вожак – получите шакалов по периметру. Заплатите собственным благосостоянием за беспечность. Или большая война – или поражение. Поражение, которое начнет большую войну.

Хищника, хлебнувшего человеческой крови, перевоспитать трудно. Да и убить нелегко. Россия не уйдет и не перевоспитывается. Время упущено.