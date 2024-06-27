З великою зарозумілістю жила ця країна – переконана у своїй винятковості, у вибраності, у тому, що шлях у неї особливий, духовність глибока, душа гарна та непізнана.

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Країна думала, що світове лідерство їй належить по праву за великі території, природні ресурси і просто тому, що вона сама так вирішила.

Роками зло зміцнювалося

Треба сказати, що у країни все йшло за планом. Когось вона залякала, когось купила, когось просто окупувала. Крім атомної бомби і танкових армад, ця країна мала таке нездорове нахабство і зневагу до загальнолюдських законів і принципів, що сваритися з нею було собі дорожче.

І ніхто не сварився. Тихо мовчали в ганчірочку, спалюючи дешевий газ і купуючи дешеву нафту.

Від запаху крові хижак втрачає голову. Дурень вважає, що безкарне зло умовно вважатимуться добром. І потім платить за це сповна. Жодна вигідна співпраця не виправдовує дії ґвалтівника та агресора. Не покаравши зло, ви його зміцнюєте та вирощуєте.

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Дрібне світове хуліганство зараз збивається в зграї, тому що "високо духовним" негідникам не поламали руки відразу ж, як вони почали тягнути їх до чужих територій та ресурсів. З'явився відморожений ватажок – отримайте шакалів по периметру. Заплатіть власним добробутом за безтурботність. Або велика війна – або поразка. Поразка, яка розпочне велику війну.

Хижака, що сьорбнув людської крові, перевиховати важко. Та й убити нелегко. Росія не піде і не перевиховується. Час втрачений.