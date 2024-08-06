Соответствующее сообщение спикер опубликовал во вторник утром, 6 августа. Он отметил, что восстановленный паром в два раза меньше транспортного парома "Славянин", атакованного 23 июля.

Смотрите также Бои за Веселое, наступление врага на Часов Яр: как изменилась линия фронта за неделю

Враг восстановил паром, пораженный в Крыму

Плетенчук констатировал, что паром противника сейчас снова в российском порту "Кавказ". Очевидно, его вскоре в очередной раз могут постигнуть проблемы.

Враг восстановил один из паромов, пораженных ранее в Крыму. Он меньше "Славянина" в два раза. Снова в порту "Кавказ". Ну, ок.

В то же время представитель ВМС пошутил, что возникали вопросы, как оккупанты будут решать проблему отсутствия соединение.

А вы спрашивали, как они будут решать эту проблему. По-русски будут решать. Как всегда.

Обратите внимание! 23 июля группировка сил ВМС вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины атаковала порт "Кавказ" в Краснодарском крае России. Защитники нанесли существенные повреждения российскому парому "Славянин".

Смотрите также Враг нервничает: почему россияне активно поднимают авиацию над Крымом

Известно, что российские захватчики использовали пораженный паром "Славянин" для перевозки железнодорожных вагонов, автомобильного транспорта и контейнеров в военных целях. Самое главное, после атаки на паром "Славянин" с Азовского моря исчезли абсолютно все российские военные корабли.