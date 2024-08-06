Відповідне повідомлення спікер опублікував у вівторок вранці, 6 серпня. Він наголосив, що відновлений пором у два рази менший за транспортний пором "Славянин", атакований 23 липня.

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Ворог відновив пором, уражений у Криму

Плетенчук констатував, що пором противника наразі знову в російському порту "Кавказ". Вочевидь, його невдовзі вкотре можуть спіткати негаразди.

Ворог відновив один з поромів, уражених раніше у Криму. Він менший за "Славянина" у два рази. Знову у порту "Кавказ". Ну, ок.

Водночас речник ВМС пожартував, що виникали питання, як окупанти будуть розв'язувати проблему відсутності сполучення.

А ви питали, як вони будуть розв'язувати цю проблему. По-російськи будуть вирішувати. Як завжди.

Зверніть увагу! 23 липня угруповання сил ВМС разом з іншими підрозділами Сил оборони України атакувало порт "Кавказ" у Краснодарському краї Росії. Захисники завдали суттєвих пошкоджень російському порому "Славянин".

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Відомо, що російські загарбники використовували уражений пором "Славянин" для перевезення залізничних вагонів, автомобільного транспорту та контейнерів у воєнних цілях. Щонайголовніше, після атаки на пором "Славянин" з Азовського моря зникли геть усі російські військові кораблі.