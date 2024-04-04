В Госдепе говорят, что армия России почти восстановилась после потерь: это противоречит заявлениям союзников

Представитель Государственного департамента США заявил, что Россия восстановила свою армию после огромных потерь во время вторжения на территорию нашего государства. В то же время союзники в Европе считают иначе.

Россияне продолжают нести значительные потери, пытаясь захватить хотя бы клочок украинской земли. Однако очевидно в Госдепе США считают несколько иначе.

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Российская армия "почти полностью восстановлена"

По словам представителя Государственного департамента США, Россия восстановила свою армию после огромных потерь во время вторжения в Украину.

В течение последних нескольких месяцев мы оценили, что Россия почти полностью восстановила военную структуру,

– сказал заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл.

Однако его оценка, кажется, противоречит оценке Пентагона и союзников Соединенных Штатов в Европе.

Потери оккупантов до сих пор огромные

В Висбадене украинская делегация встретилась с военным руководством ключевых стран-партнеров 18 марта. Тогда министр обороны США Ллойд Остин сказал, что россияне имеют определенные успехи – достигли их огромными потерями личного состава.

По его словам, Россия понесла более 315 тысяч потерь личного состава во время войны. В то же время из-за сокращения американской помощи, что привело к недостатку боеприпасов на передовой в Украине, российские войска продвинулись.

В частности, еще в начале 2024 года глава комитета национальной безопасности Литвы Лауринас Кашчюнас сообщил, что Кремлю понадобится от пяти до семи лет, чтобы восстановить свои силы для ведения полномасштабной войны.

Москва перевела экономику на военное положение

DefenceNews уверяет, что Москва резко увеличила расходы на оборону с 2022 года. Речь идет об около 6% национального ВВП в своем бюджете на 2024 год. Такой рост свидетельствует об увеличении усилий Кремля в переводе экономики и оборонной промышленности на военное положение.

Сообщается, что в основном такой успех Москвы происходит от поддержки Китая, а также Северной Кореи и Ирана. Госдеп США и другой высокопоставленный чиновник администрации на условиях анонимности сказали, что Китай помог своему партнеру (России – 24 Канал) пережить экономические и военные неудачи за последние два года.

Мы действительно видели, как Китай начал помогать восстанавливать оборонно-промышленную базу России, по сути восполняя торговлю с европейскими партнерами", которая прекратилась после вторжения России,

– сказал чиновник.

Байден обеспокоен китайской помощью Кремлю

Президент США Джо Байден 2 апреля провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпинем. Американский и китайский руководители обсудили ситуацию в Украине. В частности, Байден выразил обеспокоенность относительно помощи от Китая для России.

Отмечается, что успех Москвы добавил давления на правительство в Киеве, которое на этой неделе снизило возраст призыва с 27 до 25 лет на фоне потерь на передовой. Украина все еще надеется на гигантское вливание американской помощи, которое все еще задерживается в Конгрессе.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон пока отказывался выносить на голосование этот дополнительный документ о национальной безопасности, хотя недавно он дал понять, что такое может произойти при определенных условиях.

Отмечается, что без этого ВСУ и в дальнейшем будут нуждаться в нормировании боеприпасов и противовоздушной обороны на передовой и по стране. Однако, по мнению председателя Объединенного комитета начальников штабов Си Кью Браунп, это не означает, что линия фронта на грани краха.