Что ожидает дезертиров: разведка об использовании Россией методов времен Второй мировой войны

Войско страны-агрессора продолжает терпеть поражение на фронте. А это значит, что в Кремле все чаще используются методики Второй мировой войны.

Так, в британской разведке заметили, что Россия возрождает заградительные отряды. Таким образом оккупанты собственноручно способствуют пополнению статистики своих же потерь.

Читайте также В России зреют антивоенные протесты, а в Луганской области похищают людей: главное из Генштаба

Бойцов гонят на верную смерть

В ведомстве отметили, что нравственный дух и желание воевать у россиян выветрилось. Потому и появились заградительные отряды, угрожающие расстреливать своих же. То есть на отступление у оккупантов уже не остается шансов. Так что вариантов хода событий три:

идти и погибнуть;

идти и попасть в плен;

не идти и погибнуть от своих же.

По данным разведки, недавно генералы из России, вероятно, выразили желание использовать оружие против дезертиров. По ним должны стрелять их же командиры за отказ идти вперед. Кроме того, они могут стремиться удерживать свои позиции буквально до смерти.

Проблемы российской армии растут

Начнём с самого актуального. Так, в Институте по изучению войны заметили, что частичная мобилизация хоть и завершилась, но по факту она продолжается. Просто она изменила свой формат, перейдя в разряд скрытой с набором в так называемые добровольческие формирования.

Накануне мы рассказывали о бойцах 252-й мотострелковой бригады России. Они сняли целое видеообращение, в котором жаловались, что им не разрешают вернуться домой. Вскоре они попали в страну-агрессор, но теперь их не выпускают из Валуек.

И пока моральный дух у россиян падает, Путин пытается как-нибудь с этим справиться. Вот, к примеру, он приказал мобилизованным и контрактникам выдавать по 195 тысяч рублей. Правда, у нас закрадывается сомнение, что они эти средства получат.

Тем временем в России продолжают вербовать так называемых "добровольцев". Эти персонажи никаких контрактов не подписывают. Следовательно, они не только не могут претендовать на выплаты. Их даже никто не будет искать, если они погибнут на войне против Украины.

Какая ситуация на фронте – возведение Генштаба ВСУ: смотрите видео