Россия врет, что "Точка У" есть только в Украине: в феврале они запускали эти ракеты в Беларуси

Россия в очередной раз пытается "отмазаться" от ответственности за свои преступления. На этот раз там утверждают, что они не имеют на вооружении ракеты "Точка У". Это ложь!

Сегодня, 8 апреля, российские оккупанты запустили ракету "Точка У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Через некоторое время пропагандисты начали отмазываться, что обстрел якобы сделали украинские военные, а такие ракеты они на вооружении не имеют.

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Украинские военные уже сбивали "Точки У", которые запускали оккупанты

У россиян могут быть проблемы с количеством "Искандеров" и "Калибров", поэтому они иногда используют более старый оперативно-тактический ракетный комплекс "Точка". Такие ракеты наши военные уже сбивали в разных регионах.

Этот комплекс имеет определенный недостаток – дальность полета от 70 – до 120 километров. Поэтому россияне могут запускать их только с украинской территории.

"Точка У" в развернутом виде / Фото Defence.ua

Вот, к примеру, командир добровольческого батальона МВД "Луганск-1" Артем Витко позирует на фоне "Точки У", которую удалось сбить украинским защитникам над Луганской областью.

Подбитая "Точка У" / Фото телеграм" Правда Витка"

Еще одну такую ракету недавно нашли украинские спасатели в Черниговской области.

Обломки "Точки У" / Фото ГСЧС

Еще одна сбитая точка возле Попасной. Кстати, попали в нее с помощью ПЗРК "Стингер".

Сбитая "Точка У" возле Попасной / Фото АрмияInform

Что тут говорить, если во время печально известных "белорусско-российских учений "Союзная решимость" отрабатывали пуски из комплекса "Точка У". Об этом писал пропагандистский ресурс Белта.

"Точка У" во время белорусско-российских учений / Скриншот Nexta

Напомним, сегодня, 8 апреля, российские оккупанты запустили ракету "Точка У" на вокзал в Краматорске, где тысячи людей ждали эвакуацию. Сейчас известно минимум о 39 погибших, среди которых 4 детей. Более 100 человек ранены. На ракете была надпись "за детей". По некоторым данным, удар в Краматорске нанесли Искандером.

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