Сьогодні, 8 квітня, російські окупанти запустили ракету "Точка У" по залізничному вокзалу в Краматорську. Через деякий час пропагандисти почали відмазуватися, що обстріл нібито зробили українські військові, а такі ракети вони на озброєнні не мають.
Важливо Це зло, яке не має меж, – Зеленський про удар по вокзалу Краматорська
Українські військові вже збивали "Точки У", які запускали окупанти
В росіян можуть бути проблеми з кількістю "Іскандерів" та "Калібрів", тому вони інколи використовують старіший оперативно-тактичний ракетний комплекс "Точка". Такі ракети наші військові вже збивали в різних регіонах.
Цей комплекс має певний недолік – дальність польоту від 70 – до 120 кілометрів. Тому росіяни можуть запускати їх лише з української території.
"Точка У" в розгорнутому вигляді / Фото Defence.ua
Ось, до прикладу, командир добровольчого батальйону МВС "Луганськ-1" Артем Вітко позує на фоні "Точки У", яку вдалося збити українським захисникам над Луганщиною.
Підбита "Точка У" / Фото телеграм "Правда Вітка"
Ще одну таку ракету нещодавно знайшли українські рятувальники на Чернігівщині.
Уламки "Точки У" / Фото ДСНС
Ще одна збита точка біля Попасної. До речі, попали в неї за допомогою ПЗРК "Стінгер".
Збита "Точка У" біля Попасної / Фото АрміяInform
Що тут казати, якщо під час сумнозвісних "білорусько-російських навчань "Союзная решимость" відпрацьовували запуски з комплексу "Точка У". Про це писав пропагандистський ресурс Белта.
"Точка У" під час білорусько-російських навчань / Скриншот Nexta
Нагадаємо, сьогодні, 8 квітня, російські окупанти запустили ракету "Точка У" на вокзал в Краматорську, де тисячі людей чекали на евакуацію. Зараз відомо про щонайменше 39 загиблих, серед яких 4 дітей. Понад 100 людей поранені. На ракеті був надпис "за детей". За деякими даними, удар в Краматорську завдали Іскандером.
Дізнайтесь більше – Росіяни завдали удару по вокзалу Краматорська касетним "Іскандером": дивіться відео