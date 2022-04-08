Сьогодні, 8 квітня, російські окупанти запустили ракету "Точка У" по залізничному вокзалу в Краматорську. Через деякий час пропагандисти почали відмазуватися, що обстріл нібито зробили українські військові, а такі ракети вони на озброєнні не мають.

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Українські військові вже збивали "Точки У", які запускали окупанти

В росіян можуть бути проблеми з кількістю "Іскандерів" та "Калібрів", тому вони інколи використовують старіший оперативно-тактичний ракетний комплекс "Точка". Такі ракети наші військові вже збивали в різних регіонах.

Цей комплекс має певний недолік – дальність польоту від 70 – до 120 кілометрів. Тому росіяни можуть запускати їх лише з української території.

"Точка У" в розгорнутому вигляді / Фото Defence.ua

Ось, до прикладу, командир добровольчого батальйону МВС "Луганськ-1" Артем Вітко позує на фоні "Точки У", яку вдалося збити українським захисникам над Луганщиною.

Підбита "Точка У" / Фото телеграм "Правда Вітка"

Ще одну таку ракету нещодавно знайшли українські рятувальники на Чернігівщині.

Уламки "Точки У" / Фото ДСНС

Ще одна збита точка біля Попасної. До речі, попали в неї за допомогою ПЗРК "Стінгер".

Збита "Точка У" біля Попасної / Фото АрміяInform

Що тут казати, якщо під час сумнозвісних "білорусько-російських навчань "Союзная решимость" відпрацьовували запуски з комплексу "Точка У". Про це писав пропагандистський ресурс Белта.

"Точка У" під час білорусько-російських навчань / Скриншот Nexta

Нагадаємо, сьогодні, 8 квітня, російські окупанти запустили ракету "Точка У" на вокзал в Краматорську, де тисячі людей чекали на евакуацію. Зараз відомо про щонайменше 39 загиблих, серед яких 4 дітей. Понад 100 людей поранені. На ракеті був надпис "за детей". За деякими даними, удар в Краматорську завдали Іскандером.

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