Россия вскоре передаст в Беларусь комплексы "Искандер-М", – Путин Лукашенко

Путин продолжает давить на Лукашенко, чтобы тот напал на Украину. Для этого россияне даже готовы предоставить приспешникам свое тяжелое оружие.

Путин и Лукашенко провели встречу в Петербурге. Белорусский диктатор не уставал жаловаться российскому "коллеге" на какую-то воображаемую опасность, а тот традиционно пообещал "товарищу" помощь.

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Беларусь получит российские "Искандеры-М"

В Питере Путин заявил, что Россия в ближайшие несколько месяцев предоставит Беларуси ракетно-тактические комплексы "Искандер-М".

Как известно, они могут использовать как баллистические, так и крылатые ракеты. К тому же как в обычном, так и в ядерном исполнении,

– заявил Путин.

Ремарка российского диктатора о ядерном оружии очевидна – он снова собрался запугивать всех ядерным ударом. Блеф Путина настолько очевиден, что на него почти нет реакции. Все прекрасно понимают, что этот шаг приведет Путина прямо к мгновенному краху.

Беларусь уже получила оружие от России

Недавно белорусские партизаны сообщали, что в Беларусь из России прибыли как минимум 16 ракет для ЗРК "С-300" и один ЗРПК "Панцирь". Передача оружия должна была быть тайной, оккупанты и белорусы принимали все возможные меры, но их замысел, как и всегда, провалился.

Война России с Украиной: последние новости

Россияне продолжают безумное наступление на Донбасс, они во что бы то ни стало хотят выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Враг продолжает артиллерийские обстрелы и даже наносит авиационные удары. В Генштабе подтвердили уход из Северодонецка и занятие укрепленных позиций для продолжения обороны.

В Мелитополе враг снова испытывает проблемы с внутренними столкновениями. Стало известно о том, что кадыровцы и россияне устроили перестрелку. В результате уже привычного события пятеро слуг Кадырова оказались в больнице.

"Элитная" Кантемировская дивизия российских оккупантов потерпела крах. У нее практически не осталось боевой техники, личный состав в шоке от потерь и деморализован.

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