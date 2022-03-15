Россия ввела санкции против американских политиков: среди них Байден и Блинкен

15 марта 2022 , 16:59
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Российская Федерация решила ввести санкции против ведущих политических деятелей и руководителей ведомств в США.

В России заявили, что эта реакция была неизбежной. Дипломаты государства-агрессора в очередной раз пожаловались на "русофобский курс действующей администрации США" и стремление американцев сдержать Россию, а также сохранить свою гегемонию на мировой арене, отбросив все приличия.

В то же время в МИД России подтвердили беспрецедентность санкций со стороны Запада. Наверняка запрет въезжать на территорию США для высших должностных лиц России действительно всколыхнул их привычное устройство жизни.

В российский санкционный список попали:

  • президент США Джозеф Байден,
  • госсекретарь США Энтони Блинкен,
  • министр обороны США Ллойд Остин,
  • глава Объединенного комитета начальников штабов США, военный советник президента США Марк Милли,
  • помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан,
  • глава ЦРУ Уильям Бернс,
  • пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки,
  • заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх,
  • директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр,
  • первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо,
  • президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.

Интересно, что Россия ввела персональные санкции и против сына лидера США Хантера Байдена, а также кандидата в президенты США и бывшей первой леди США Хилари Клинтон.

Кроме того, российские дипломаты заявили, что они не отказываются поддерживать официальные связи с США, если это будет отвечать их национальным интересам. А также они якобы готовы искать выход из ситуации в случае возникновения потребности в организации контактов с попавшими в этот список американцами на высоком уровне.

К тому же россияне анонсировали расширение санкционного списка в ближайшее время. Речь идет об ограничениях для американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, которые "способствуют разжиганию ненависти к России".

На фоне циничных заявлений России о русофобии, напомним о жестоких преступлениях оккупантов в Украине:

Отметим, что список зверств россиян в Украине можно продолжать еще очень долго.

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Автор: Віта Свірневська