Россия ввела санкции против американских политиков: среди них Байден и Блинкен
Российская Федерация решила ввести санкции против ведущих политических деятелей и руководителей ведомств в США.
В России заявили, что эта реакция была неизбежной. Дипломаты государства-агрессора в очередной раз пожаловались на "русофобский курс действующей администрации США" и стремление американцев сдержать Россию, а также сохранить свою гегемонию на мировой арене, отбросив все приличия.
В то же время в МИД России подтвердили беспрецедентность санкций со стороны Запада. Наверняка запрет въезжать на территорию США для высших должностных лиц России действительно всколыхнул их привычное устройство жизни.
В российский санкционный список попали:
- президент США Джозеф Байден,
- госсекретарь США Энтони Блинкен,
- министр обороны США Ллойд Остин,
- глава Объединенного комитета начальников штабов США, военный советник президента США Марк Милли,
- помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан,
- глава ЦРУ Уильям Бернс,
- пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки,
- заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх,
- директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр,
- первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо,
- президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.
Интересно, что Россия ввела персональные санкции и против сына лидера США Хантера Байдена, а также кандидата в президенты США и бывшей первой леди США Хилари Клинтон.
Кроме того, российские дипломаты заявили, что они не отказываются поддерживать официальные связи с США, если это будет отвечать их национальным интересам. А также они якобы готовы искать выход из ситуации в случае возникновения потребности в организации контактов с попавшими в этот список американцами на высоком уровне.
К тому же россияне анонсировали расширение санкционного списка в ближайшее время. Речь идет об ограничениях для американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, которые "способствуют разжиганию ненависти к России".
На фоне циничных заявлений России о русофобии, напомним о жестоких преступлениях оккупантов в Украине:
- 9 марта 2022 года безжалостно обстреляли роддом и детскую больницу в Мариуполе. На момент атаки там было много людей, в том числе дети. Орки стреляли во время режима тишины, который сами подтвердили.
- Российские захватчики также открыли огонь по выходившим из Чернигова людям. Опять же их не остановил тот факт, что в основном это были женщины и дети. К сожалению, есть погибшие и раненые.
- Во временно оккупированном Херсоне русские орки приставили оружие к лицу женщины и требовали от нее признать то, что город якобы "русский". Отметим, что жители Херсона не сдаются и сопротивляются захватчикам.
Отметим, что список зверств россиян в Украине можно продолжать еще очень долго.
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