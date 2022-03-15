Россия ввела санкции против американских политиков: среди них Байден и Блинкен

Российская Федерация решила ввести санкции против ведущих политических деятелей и руководителей ведомств в США.

В России заявили, что эта реакция была неизбежной. Дипломаты государства-агрессора в очередной раз пожаловались на "русофобский курс действующей администрации США" и стремление американцев сдержать Россию, а также сохранить свою гегемонию на мировой арене, отбросив все приличия.

В то же время в МИД России подтвердили беспрецедентность санкций со стороны Запада. Наверняка запрет въезжать на территорию США для высших должностных лиц России действительно всколыхнул их привычное устройство жизни.

В российский санкционный список попали:

президент США Джозеф Байден,

госсекретарь США Энтони Блинкен,

министр обороны США Ллойд Остин,

глава Объединенного комитета начальников штабов США, военный советник президента США Марк Милли,

помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан,

глава ЦРУ Уильям Бернс,

пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки,

заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх,

директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр,

первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо,

президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.

Интересно, что Россия ввела персональные санкции и против сына лидера США Хантера Байдена, а также кандидата в президенты США и бывшей первой леди США Хилари Клинтон.

Кроме того, российские дипломаты заявили, что они не отказываются поддерживать официальные связи с США, если это будет отвечать их национальным интересам. А также они якобы готовы искать выход из ситуации в случае возникновения потребности в организации контактов с попавшими в этот список американцами на высоком уровне.

К тому же россияне анонсировали расширение санкционного списка в ближайшее время. Речь идет об ограничениях для американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, которые "способствуют разжиганию ненависти к России".

На фоне циничных заявлений России о русофобии, напомним о жестоких преступлениях оккупантов в Украине:

9 марта 2022 года безжалостно обстреляли роддом и детскую больницу в Мариуполе. На момент атаки там было много людей, в том числе дети. Орки стреляли во время режима тишины, который сами подтвердили.

Российские захватчики также открыли огонь по выходившим из Чернигова людям. Опять же их не остановил тот факт, что в основном это были женщины и дети. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Во временно оккупированном Херсоне русские орки приставили оружие к лицу женщины и требовали от нее признать то, что город якобы "русский". Отметим, что жители Херсона не сдаются и сопротивляются захватчикам.

Отметим, что список зверств россиян в Украине можно продолжать еще очень долго.

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