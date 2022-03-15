Россия ввела санкции против Трюдо и более 300 депутатов

Российская Федерация также решила ввести санкции против "враждебных действий нынешнего канадского режима": запретила въезд в страну премьер-министру Канады Джастину Трюдо, министру иностранных дел Мелани Жоли и министру обороны Аните Ананд.

Такую информацию обнародовали в заявлении российского ведомства, сообщает "Европейская правда".

Читайте также США вводят новые санкции: в списке ограничений жена Лукашенко, отдел МВД Чечни и военные

В санкционном списке всего 313 человек, в том числе большинство депутатов парламента Канады.

Среди попавших под запрет также большинство депутатов Палаты общин канадского парламента и агрессивные пробандеровские элементы. Этот шаг носит вынужденный характер и принят в порядке реакции на враждебные действия нынешнего канадского режима, выходящие за рамки приличий, который столь долго испытывал наше терпение,

– говорится в заявлении МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Канада ввела новые санкции в ответ на военное вторжение России в Украину, включая ограничения в отношении 15 российских чиновников, разрешивших и поддержавших выбор президента Владимира Путина по вторжению.

Канада ввела санкции против почти 500 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси с начала войны России против Украины.

Напомним, что Россия во вторник, 15 марта, также ввела санкции против президента США Джо Байдена и ряда американских чиновников: Ллойда Остина, Марка Милли, Уильяма Бернса и других.

В России заявили, что подобная реакция была неизбежной. Дипломаты государства-агрессора еще раз пожаловались на "русофобский курс действующей Администрации США" и стремление американцев сдержать Россию, а также сохранить свою гегемонию на мировой арене, отбросив все приличия.

Вас это может заинтересовать – Зеленский выступил перед канадским парламентом: смотрите видео