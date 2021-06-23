Россия выдала свои учения за якобы обстрел эсминца, – Арестович об инциденте в Черном море

Алексей Арестович назвал инцидент с якобы "обстрелом" британского эсминца возле оккупированного Крыма информационной операцией России. Москва выдала за этот "обстрел" свои артиллерийские учения.

Британская сторона сообщила, что никакого обстрела не было. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире одного из украинских телеканалов.

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Операция России

По словам Арестовича, это выглядит, как информационно-психологическая операция стратегического масштаба, которая с российской стороны была реализована на уровне официальных сообщений и заявлений. Это направлено на подрыв учений "Си Бриз-2021"

Россияне выдали артиллерийские учения, которые у них там проводились на определенном расстоянии от маршрута британского эсминца, за якобы обстрел,

– сказал Арестович.

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