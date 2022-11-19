Россия увеличивает расходы на оборону: военный эксперт объяснил, как это изменит ход войны

Из-за войны войны и поражения на фронте Россия увеличивает на 40% бюджетные расходы якобы на оборону в 2023 году. В Минобороны Великобритании отметили, что Кремль будет тратить на войну на 84 миллиарда долларов.

Эти деньги потратят на военнослужащих, количество которых выросло из- за мобилизации . Об этом для 24 канала рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

К теме В российских колониях рекордно сократилось количество заключенных: всех отправили на войну

"Военных надо одевать, кормить. Они должны ездить на какой-то технике, которая будет нуждаться в топливе. Даже в России, имеющей большое количество нефти, это не бесплатно. Большая часть этих денег - это оперативные расходы. То есть не будут закупать новое оружие, которое переломит ход войны" ", – сказал Нарожный.

Какой резерв у врага

Американский институт изучения войны подчеркивает, что Россию ждет новая волна мобилизации. Она может ухудшить качество войска кафиров, но пока они не перегружают свой бюрократический аппарат. По мнению Нарожного, Кремль мобилизовал примерно 300-350 россиян и может призвать на войну такое же количество.

Они имеют мобилизационный резерв до миллиона человек. Однако, чтобы действительно поменять ситуацию на фронте, нужно менять не количество людей, – отметил эксперт.

Он рассказал, что у россиян есть проблемы со связью, потому что мы можем послушать практически все их разговоры. Шифрованная коммуникация существует только в определенных "элитных" формированиях.

В чем проигрывают российские убийцы

Кроме этого, как сказал Нарожный, оккупантам не хватает высокоточного дальнобойного оружия. В частности, враг имеет "Калибры", но нуждается в оружии тактического уровня (аналогичного HIMARS). По мнению эксперта, этого захватчики завоевать не смогут, потому что проблема сугубо технологична.

"Оккупанты не наладят производство средств, не имея даже испытательных образцов. Им нужно производство электроники, танков, тепловизоров. На этом звене пока побеждаем мы. Закупить этого враги не могут даже в Иране. Я не вижу условия, чтобы Россия начала качественно побеждать", – считает Нарожный.

Он добавил, что когда Украина получит авиацию, современные танки, это даст еще больший толчок к победе, поэтому вопрос только времени.

Обратите внимание – Нарожный о ходе войны: смотрите видео

Россия активно использует беспилотники: что известно