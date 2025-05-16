Россия выдвинула неприемлемые требования на переговорах в Стамбуле, – СМИ
- На переговорах в Стамбуле Россия выдвинула требования, включающие вывод украинских войск с территорий Украины.
- Российская сторона также выдвинула другие неприемлемые условия, которые могут сорвать мирный процесс.
- Украинская делегация прибыла с четкими мандатами, готова обсуждать прекращение огня и встречу Зеленского с Путиным.
Сегодня, 16 мая, в Турции состоялись переговоры между украинской и российской делегациями по завершению войны. Россияне продолжают выдвигать свои условия.
Некоторые из них являются нереалистичными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
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Какие требования на переговорах выдвинула Россия
Источники телеканала в украинских дипломатических кругах говорят, что Россия выдвинула требования, которые выходят за пределы того, о чем говорили ранее. В частности, там требуют вывода украинских войск с территорий Украины для объявления перемирия.
Тогда как другой собеседник Sky News добавляет, что были и другие "неприемлемые" требования российской стороны.
Напомним, что ранее россияне выдвинули условие о начале переговоров с Украиной. Ожидалось, что встреча будет проходить при посредничестве Соединенных Штатов и Турции, но Россия выступила против этого.
В украинской делегации отмечают, что такое поведение представителей России указывает на попытки сорвать мирный процесс или подорвать его.
Там добавляют, что украинские представители приехали с четкими мандатами и готовностью обсуждать прекращение огня, а также встречу на высшем уровне Владимира Зеленского и Путина.