Война России против Украины не завершится двусторонними договоренностями между сторонами конфликта. Вместо этого следует ожидать глобального перераспределения безопасности, от которого Москва выиграет меньше всего.

Эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов в эфире 24 Канала отметил, что продвигаемая Москвой и Вашингтоном идея "новой архитектуры безопасности" является уступкой Кремлю и Пекину.

Глобальное соглашение и выгода Китая

В настоящее время линия фронта стабильна, и обе стороны располагают ресурсами для длительного ведения боевых действий. Именно поэтому завершение противостояния возможно только путем масштабных глобальных переговоров с участием ведущих держав мира.

Попов подчеркнул, что будущий договор не будет иметь формата простого перемирия или двустороннего компромисса между Москвой и Киевом.

Война между РФ и Украиной завершится большим соглашением. Это не будет двустороннее соглашение о мире или прекращении огня. В этом соглашении будут учтены интересы всех сторон: Европы, Украины, Китая, США и РФ. При этом Россия выиграет меньше всех, ведь основные выгоды получит Китай,

– подчеркнул эксперт.

Москва также пытается использовать президентский срок Дональда Трампа, который заявляет о намерении сократить американское военное присутствие в Европе. Пока европейские страны заняты экономическими проблемами, единственной действенной стратегией для ЕС остается глубокая интеграция Украины в сферу безопасности.

Аналитик о завершении войны и новом соглашении по безопасности: видео

Формат "Запорожской Сечи 2.0"

По мнению аналитика, оптимальным форматом взаимодействия между Украиной и европейскими партнерами может стать концепция "Запорожской Сечи 2.0". Она предусматривает предоставление союзниками ежегодно около 50 миллиардов долларов на вооружение и восстановление, в то время как украинская армия возьмет на себя роль щита Европы, прикрывая, в частности, и Балтийский фронт.

В то же время попытки Евросоюза наладить прямые контакты с Кремлем специалист назвал тщетными, ведь Москву интересует диалог исключительно с Вашингтоном и Пекином.

Ранее эксперт предупреждал, что главная цель Кремля – " изменить карту Европы " и установить тотальный контроль над Украиной.