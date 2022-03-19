Россия выпустила 1080 ракет по Украине, – Пентагон
Источник:ВВС
Россия продолжает циничные воздушные обстрелы мирных населенных пунктов Украины. С начала полномасштабного вторжения оккупанты выпустили 1 080 ракет.
Об этом 18 марта сообщил неназванный высокопоставленный чиновник Минобороны США в комментарии BBC.
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Украинцы сохраняют большую часть своей авиации в боеспособном состоянии, несмотря на усиленные ракетные удары по аэродромам. К тому же, системы ПВО продолжают сбивать российские истребители и ракеты,
– сказал собеседник.
Американцы фиксируют также, что наступление оккупантов остановилось по всем направлениям. Не видят движения ни на:
- северном и северо-западном направлении от Киева,
- восточном, где кафиры находятся в 30 километрах от Киева,
Нет приближения захватчиков и к Харькову. Чернигов и Мариуполь находятся в осаде, но ожесточенное сопротивление украинцев препятствует взятию этих городов.