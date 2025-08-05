Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что Россия любит пойти на такие громкие решения как с отменой моратория на ракеты малой и средней дальности. Однако дальше важно увидеть, что на самом деле делает страна-агрессор.

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Что задумали в России?

Как отметил Жмайло, ничего нового фактически не произошло. Россия фактически вышла из этого моратория еще в 2022 году. Тогда они обновили ядерную доктрину, по которой любое нападение на Россию или ее союзников дает ей право применить ядерное оружие.

Не стоит забывать, что Россия уже с нами делает все ужасное, что только может. Если она до сих пор не нанесла ядерный удар, то значит, что не имеет политических рычагов и возможностей. И вот это – продолжение одних и тех же пугалок о "ядерном пепел" на фоне того, что особых побед на фронте у них нет,

– сказал Жмайло.

Конечно, Путин и Лукашенко уже рассказывают о ракете "Орешник" в Беларуси. Но все это – продолжение одной логики. Российский диктатор хочет напугать Запад и Украину, ведь давление на него начинает усиливаться. Трамп уже сделал свой шаг. А Путину нужно как-то отвечать.

Вполне вероятно, что "Орешник" действительно разместят в Беларуси. Но есть вопросы по его применению. Также уже было много информации относительно возможных проблем с различными ракетами большой дальности у врага. Неоднократно сообщались о преждевременной детонации, несрабатывания и так далее.

Почему не было новых ударов "Орешником" по Украине? Потому что у них есть проблемы. Если "Арешник" не долетит до нашей территории, то они потеряют козырь, которым пугают весь мир,

– отметил Жмайло.

Добавим, недавно Дональд Трамп заявил, что Россия остановит войну, если цена на нефть упадет еще на 10 долларов. Все из-за того, что у них проблемы в экономике.