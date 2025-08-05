Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що Росія любить піти на такі гучні рішення як зі скасуванням мораторію на ракети малої та середньої дальності. Однак далі важливо побачити, що насправді робить країна-агресорка.

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Що задумали в Росії?

Як наголосив Жмайло, нічого нового фактично не сталося. Росія фактично вийшла з цього мораторію ще в 2022 році. Тоді вони оновили ядерну доктрину, за якою будь-який напад на Росію чи її союзників дає їй право застосувати ядерну зброю.

Не варто забувати, що Росія уже з нами робить усе жахливе, що тільки може. Якщо вона досі не завдала ядерного удару, то значить, що не має політичних важелів та можливостей. І ось це – продовження одних і тих самих лякалок про "ядерний пєпєл" на тлі того, що особливих перемог на фронті у них немає,

– сказав Жмайло.

Звісно, Путін і Лукашенко вже розповідають про ракету "Орешник" в Білорусі. Але все це – продовження однієї логіки. Російський диктатор хоче налякати Захід та Україну, адже тиск на нього починає посилюватися. Трамп вже зробив свій крок. А Путіну потрібно якось відповідати.

Цілком ймовірно, що "Орешник" дійсно розмістять в Білорусі. Але є питання щодо його застосування. Також вже було багато інформації щодо можливих проблем з різними ракетами великої дальності у ворога. Неодноразово повідомлялися про передчасну детонацію, неспрацювання і так далі.

Чому не було нових ударів "Орешником" по Україні? Бо у них є проблеми. Якщо "Орешник" не долетить до нашої території, то вони втратять козир, яким лякають весь світ,

– зазначив Жмайло.

Додамо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що Росія зупинить війну, якщо ціна на нафту впаде ще на 10 доларів. Все через те, що у них проблеми в економіці.