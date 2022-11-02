Табаки возомнил себя Шерханом – и промахнулся: почему ржавая ядерка не сделает из банды империю

Новость, особенно хороша в исполнении российского блоггера Несмияна.

Мир переломился

"Турецкое Министерство обороны заявило, что сухогрузы под флагом Турции продолжат вывозить продовольствие из Украины, несмотря на приостановку участия России в зерновом соглашении. Как там Путин говорил: "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица"…

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Учитывая, что турецкий флот сегодня самый сильный в Черном море, а Черноморский флот РФ прижат к берегу, заявление турецкого Минобороны даже на угрозу не тянет. Просто констатация".

Многие маски упали за эту войну. Много настоящих оскалов мы увидели. Мир четко разделился на друзей и врагов.

Очень многие из нас питали иллюзии по поводу наших северо-восточных соседей. Да я и сам имел, если честно говорить, некоторые ложные представления и много чего переоценивал. Но...

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Бутафорская сила больше не действует

Наличие в закромах ржавого атомного оружия не может сделать из банды империю. Как выяснилось, настоящая сила – не в количестве трупов, которыми ты забрасываешь противника, не в тысячах танков, не в сотнях ракет… И не в блатном базаре паханов, стоящих у руля кособокой огромной лоханки.

Сила – в технологиях, в образовании, в умении превратить науку в прикладные вещи, предназначенные для защиты граждан и территории. А еще – в духе, в стремлении к будущему, в котором насилие существует как инструмент, способный призывать зверей в человеческом виде к порядку.

Посмотрите список друзей и соратников агрессора. Запомнили? Восхитились? Скоро он станет короче. Табаки возомнил себя Шерханом – и промахнулся.

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