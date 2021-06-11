Распоряжение о прекращении действия меморандума об "открытой суше" подписал глава российского правительства России Михаил Мишустин.
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Россия вышла из соглашения с США об открытой суше
Россия вышла из договора об открытой суше с США, который действовал еще с 1992 года.
Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении меморандума о понимании между Россией и США касательно "открытой суши",
– говорится в распоряжении.
Согласно меморандуму, российские и американские дипломаты могли свободно перемещаться по странам, в которых работали.
Напомним, ранее в российском МИД заявляли, что Москва ограничит поездки дипломатов США по России.
Причина таких действий Кремля
- Отказ от меморандума стал частью мероприятий, которые российская сторона применила после введения американской стороной в апреле 2021 года санкций. Ограничения ввели из-за вмешательства России в выборы, из-за кибератак, а также преследования оппозиционера Алексея Навального.
- Также Россия внесла США в список стран, ведущих "недружественную политику". После этого американской дипмиссии в Москве запретили нанимать на работу российских граждан.