Распоряжение о прекращении действия меморандума об "открытой суше" подписал глава российского правительства России Михаил Мишустин.

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Россия вышла из соглашения с США об открытой суше

Россия вышла из договора об открытой суше с США, который действовал еще с 1992 года.

Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении меморандума о понимании между Россией и США касательно "открытой суши",

– говорится в распоряжении.

Согласно меморандуму, российские и американские дипломаты могли свободно перемещаться по странам, в которых работали.

Напомним, ранее в российском МИД заявляли, что Москва ограничит поездки дипломатов США по России.

Причина таких действий Кремля

Отказ от меморандума стал частью мероприятий, которые российская сторона применила после введения американской стороной в апреле 2021 года санкций. Ограничения ввели из-за вмешательства России в выборы, из-за кибератак, а также преследования оппозиционера Алексея Навального.

Также Россия внесла США в список стран, ведущих "недружественную политику". После этого американской дипмиссии в Москве запретили нанимать на работу российских граждан.

Обратите внимание! Недавно Россия вышла из договора об открытом небе, который тоже действовал с 1992 года. В Кремле заявили, что это произошло якобы из-за того, что США ранее также вышли из договора. В Вашингтоне же отметили, что произошло это из-за невыполнения Россией ее обязательств.